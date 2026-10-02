Shamm-e-aman [Gandhi Jayanti ke mauqe par ek tasur] - nazm by Ali Jawad Zaidi

Shamm-e-aman
[Gandhi Jayanti ke mauqe par ek tasur]
[Gandhi Jayanti ke mauqe par ek tasur]
- Ali Jawad Zaidi
Khushada haath ke sardi bhare andhere mein
nikaali jisne dil-e-sang se bhi chingaari
Khushada log jinhone ye aag bujhne na di
kisi ne raakh ki chadar se dhaanp kar rakha
kisi ne shola-ba-shola ise farogh diya
kisi ne iski parastish aashti paayi
Ye aag jalti rahi, zindagi machalti rahi
ragon mein garm raha isse khoon-e-insaani
Ye aag vo hai ke laakhon ke haath jhulsaaye
magar isi ne shab-e-taar ko jamaal diya
khushada zehen ke jisne zara se sholey ko
andhere ghar ke diye ki chamak mein dhaal diya
Diye ki lau se ladi.n tez andhiyaa.n sau baar
Kahin to champayi aanchal hi ban gaya deewar
kahin subuk si hatheli bani haseen hisaar
Kisi ne band kiye rozano.n ke darwaaze
kisi ne oat ki khatir bana liye fanoos
Kahin darogh kahin mahshar-e-nifaaq-o-jidaal
Kahin pe jahal-o-toham, kahin pe istehsaal
Hazaar shaklon mein dekha gaya andheron ko
hazaar baar andheron ne saazishein ki hain
hazaar baar hui hai shikast-e-faash unhein
Badha hai le ke diya dast-e-shauq mein koi
na khauf-e-sarsar-o-toofan, na khauf-e-daar-o-saleeb
na khauf-e-sarsar-o-toofan, na khauf-e-daar-o-saleeb
Ye saamne se guzarta juloos sadiyo.n ka
Kisi ke sar pe chamakta hai taaj kaanto.n ka
kisi ke dast-e-qavi mein hai zeher ka pyaala
kisi ke paaye mubarak mein aahani zanjeer
kisi ke halaq pe hai zeher mein bujhi shamsheer
Kisi ke sar pe chamakta hai taaj kaanto.n ka
kisi ke dast-e-qavi mein hai zeher ka pyaala
kisi ke paaye mubarak mein aahani zanjeer
kisi ke halaq pe hai zeher mein bujhi shamsheer
Har ek baar andhere ko ye gumaan guzra
kisi bhi shamm ki lau ab na thar-tharaaegi
magar har ek jagah intezaam-e-shamm bhi tha
jahaan-jahaan se andheron ka kaarwaa.n guzra
kisi bhi shamm ki lau ab na thar-tharaaegi
magar har ek jagah intezaam-e-shamm bhi tha
jahaan-jahaan se andheron ka kaarwaa.n guzra
Vo neem barahnagi ka jalaal-e-shahaana
jo zindagi ko jalaata raha diye ki tarah
ke khud jale to jale bazm jagmagaati rahe
gudaaz qalb-o-nazar, shamm bhi tha, tesha bhi tha
Pighal-pighal gaye kohsaar, gir padi deewar
bhala ye kis mein tha dum kham ke raasta roke?
Ye ik naheef musafir jafaa ki raaho.n ka
tamaam umr nabard aazma raha gham se
koi sawaal liye seena-e-shahadat mein
kisi jawaab ka taalib hai aaj bhi hum se.
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Word meanings:
Shamm (shama): flame/lamp
Khushada: liberal or generous
Aashti: peace
Khushada: liberal or generous
Aashti: peace
Subuk: light-weight
Hisaar: encirclement or fortress
Sarsar: cold and wild winds
Daar o saleeb: gallows
Rozan: vent or gap
Oat: shelter or veil
Oat: shelter or veil
Fanoos: lampshade or chandelier
Darogh: falsehood
Mahshar: related to ressurection
Nifaaq: saleable or hypocrisy or malice
Jidaal: to make strong, or altercation
Jahal o toham: ignorance and superstition
Jahal o toham: ignorance and superstition
Istehsaal: to make gains, or exploitation
Qavi: robust
Aahani: iron
Neem barahnagi: half-naked
Gudaaz: molten or soft
Qalb: heart
Tesha: axe
Kohsaar: mountains
Jafaa: tyranny or unkindness
Kham: twist, bend, or curve
Naheef: weak
Nabard: battle
Taalib: seeker, student, or one who asks a question
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